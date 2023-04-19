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У Маріуполі зафіксували рух військової техніки рф у бік Волновахи та Бердянська

У Маріуполі зафіксували рух військової техніки рф у бік Волновахи та Бердянська

Київ • УНН

 • 600403 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Маріуполі зафіксували рух військової техніки російських окупантів у напрямку бік Волновахи та Бердянська. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

«Фіксуємо рух техніки. Продовжується тенденція переміщення невеликої кількості окупантів та легкої техніки через Маріуполь в бік Новоазовська та далі на північ в напрям Волновахи (міст в Гранітному, як більмо)», - написав Андрющенко.

За його словами, зафіксовано постачання танків Т-72 через центр Маріуполя в бік Мангушу та далі в напрям Бердянську.

Доповнення

Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі перебуває близько трьох десятків тисяч російських окупаційних військ з технікою для піхоти, танками та ППО. Їх перекинуть на поле бою в разі контрнаступу ЗСУ.

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