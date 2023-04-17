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У Маріуполі перебуває до 30 тисяч резервних російських військ - радник мера

У Маріуполі перебуває до 30 тисяч резервних російських військ - радник мера

Київ • УНН

 • 478127 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. На сьогодні в Маріуполі перебуває близько трьох десятків тисяч російських окупаційних військ з технікою для піхоти, танками та ППО. Їх перекинуть на поле бою в разі контрнаступу ЗСУ, повідомив Радіо Свобода радник мера міста Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

«На території Маріуполя, Маріупольського району перебувають від 25 до 30 тис. окупантів. Зрозуміло, що з військовою технікою. Техніка здебільшого та, що має забезпечити піхоту, є танки й зрозуміло, що система ППО. Це основне, що перебуває на території Маріуполя або району. Якихось великих рухів останнім часом ми не спостерігаємо», – розповів він.

Скупчення таких окупаційних сил в місті Андрющенко пояснює очікуванням контрнаступу ЗСУ. Хоча окупанти і нерозуміють з якого боку він буде відбуватися. Тому тримають резерви, щоб потім швидко перекидувати на ту чи іншу ділянку фронту. 

Доповнення

Як раніше повідомляв радник мера Маріуполю росіяни продовжують укріплюватись у місті. Робітники військової комендатури та офіцери гарнізону "оборони міста" шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи. Є техніка для забезпечення піхоти, танки, в місті багато систем ППО. Це і С-300, і “Бук”. Якщо раніше для їх розміщення використовували територію заводу Ілліча, порт, тому що велика промзона, то після “бавовни” почали розсосереджуватися серед житлових районів.

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