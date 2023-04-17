В Мариуполе находится до 30 тысяч резервных российских войск - советник мэра

Цитата

«На территории Мариуполя, Мариупольского района находятся от 25 до 30 тыс. оккупантов. Понятно, что с военной техникой. Техника в основном та, что должна обеспечить пехоту, есть танки и понятно, что система ПВО. Это основное, что находится на территории Мариуполя или района. Каких-то больших движений в последнее время мы не наблюдаем», – рассказал он.

Скопление таких оккупационных сил в городе Андрющенко объясняет ожиданием контрнаступления ВСУ. Хотя оккупанты и не понимают с какой стороны оно будет происходить. Поэтому держат резервы, чтобы потом быстро перебрасывать на тот или иной участок фронта.

Дополнение

Как ранее сообщал советник мэра Мариуполя россияне продолжают укрепляться в городе. Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона "обороны города" ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды. Есть техника для обеспечения пехоты, танки, в городе много систем ПВО. Это и С-300, и “Бук”. Если раньше для их размещения использовали территорию завода Ильича, порт, потому что большая промзона, то после “хлопка” начали рассредотачиваться среди жилых районов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Просто пустыня»: Андрющенко показал остатки 29 многоэтажек в Мариуполе