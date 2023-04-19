В Мариуполе зафиксировали движение военной техники рф в сторону Волновахи и Бердянска
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Мариуполе зафиксировали движение военной техники российских оккупантов в сторону Волновахи и Бердянска. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Фиксируем движение техники. Продолжается тенденция перемещения небольшого количества оккупантов и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и далее на север в направлении Волновахи (мост в Гранитном, как бельмо)», - написал Андрющенко.
По его словам, зафиксирована поставка танков Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и далее в направление Бердянска.
Дополнение
Андрющенко сообщал, что в Мариуполе находится около трех десятков тысяч российских оккупационных войск с техникой для пехоты, танками и ПВО. Их перебросят на поле боя в случае контрнаступления ВСУ.