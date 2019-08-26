Во Львове у отеля нашли гранатомет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. У гостиницы в центре Львова обнаружили гранатомет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, передает УНН.
“В Галицкий отдел полиции поступило сообщение из службы “102” о том, что в тот день, около 2:40 часов, у входа в вестибюль гостиницы “Львов” на проспекте Черновола, 7 во Львове, обнаружен предмет похожий на гранатомет. В ходе осмотра указанного месяца происшествия сотрудниками полиции изъято продолговатые цилиндрический предмет внешне похожий на “РПГ-22” Нетто “с боевым зарядом внутри”, — сообщили в прокуратуре.
По данному факту правоохранителями внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В ходе экспертного исследования этого гранатомета подтверждено, что имеющийся в нем заряд пригоден для взрыва.
Учитывая, что действия неустановленного лица, совершенные с целью нарушения общественной безопасности, создавали реальную опасность для жизни и здоровья людей и могли нанести значительный материальный ущерб, процессуальным руководителем дополнительно квалифицированы такие действия по ч.1 ст.258 УК Украины (террористический акт).
В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в следственный отдел Управления СБУ во Львовской области.
Ход досудебного расследования находится на контроле Львовской местной прокуратуры № 1.
Как сообщалось ранее, в ночь на 26 августа в Киеве неизвестные выстрелили в здание на улице Паньковской из гранатомета. Введен оперативный план для задержания злоумышленников. После этого, обстрел здания из гранатомета в Киеве квалифицировали как теракт.