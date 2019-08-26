У Львові біля готелю знайшли гранатомет
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Біля готелю в центрі Львова виявили гранатомет. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області, передає УНН.
“До Галицького відділу поліції надійшло повідомлення зі служби “102” про те, що того дня, близько 02:40 год, поблизу входу у вестибюль готелю “Львів”, що на проспекті Чорновола, 7 у Львові, виявлено предмет схожий на гранатомет. У ході огляду вказаного місяця події працівниками поліції вилучено подовгастий циліндричний предмет ззовні схожий на “РПГ 22 „Нетто“ із бойовим зарядом усередині”, — повідомили у прокуратурі.
За вказаним фактом правоохоронцями внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
У ході експертного дослідження цього гранатомета підтверджено, що наявний у ньому заряд є придатним для вибуху.
Враховуючи те, що дії невстановленої особи, вчинені з метою порушення громадської безпеки, створювали реальну небезпеку для життя та здоров’я людей та могли завдати значної матеріальної шкоди, процесуальним керівником додатково кваліфіковано такі дії за ч.1 ст.258 КК України (терористичний акт).
На даний час вирішується питання про передачу кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.
Хід досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури № 1.
Як повідомлялося раніше, в ніч на 26 серпня у Києві невідомі вистрілили в будівлю на вулиці Паньківській із гранатомета. Введено оперативний план для затримання зловмисників. Після цього, обстріл будівлі з гранатомета у Києві кваліфікували як теракт.