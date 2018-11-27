В Луцке произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103004 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 108522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 144791 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140814 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134564 просмотра

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7 марта, 13:58 • 127401 просмотра

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7 марта, 08:52 • 168197 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141602 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145391 просмотра

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера, 26 ноября, в Луцке автомобиль "Opel Vectra C" врезался в маршрутное такси "Богдан", сообщением Луцк-Дубище. В результате ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель легковушки получили телесные повреждения. Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.

Как рассказали правоохранители, 31-летний водитель автомобиля "Opel Vectra" не предоставил преимущества в движении и столкнулся с маршрутным такси "Богдан", под управлением 30-летнего жителя областного центра.

"В результате ДТП двое пассажиров маршрутки, 64-летняя женщина и 16-летний парень, получили телесные повреждения. Женщину госпитализировали. Водитель легковушки также травмировался, но не был госпитализирован", - сообщили в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, на въезде в Киев из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Напомним, в Ровенской области иномарка слетела с моста в реку, в результате чего погибли два человека.

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