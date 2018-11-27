В Луцке произошло ДТП с участием маршрутки, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчера, 26 ноября, в Луцке автомобиль "Opel Vectra C" врезался в маршрутное такси "Богдан", сообщением Луцк-Дубище. В результате ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель легковушки получили телесные повреждения. Об этом сообщил Сектор коммуникации полиции Волынской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, 31-летний водитель автомобиля "Opel Vectra" не предоставил преимущества в движении и столкнулся с маршрутным такси "Богдан", под управлением 30-летнего жителя областного центра.
"В результате ДТП двое пассажиров маршрутки, 64-летняя женщина и 16-летний парень, получили телесные повреждения. Женщину госпитализировали. Водитель легковушки также травмировался, но не был госпитализирован", - сообщили в полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, на въезде в Киев из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.
Напомним, в Ровенской области иномарка слетела с моста в реку, в результате чего погибли два человека.