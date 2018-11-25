У Рівненські області з мосту впала автівка, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Рівненській області іномарка злетіла з мосту у річку, внаслідок чого загинуло дві людини. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.
“Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло сьогодні, 25 листопада, близько 13 години. Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Висоцьк, керуючи автомобілем „Fiat“, рухаючись через міст у напрямку села, не врахував дорожню обстановку, не впорався з керуванням, злетів з мосту та впав у річку Горинь”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів: 49-ти та 51-річні місцеві жителі, водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження.
За зовнішніми ознаками водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка доставили до медзакладу для проведення медичного освідування та додаткового огляду, а пізніше — затримали у порядку ст..208 КПК.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель двох осіб слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (порушення правил керування транспортним засобом, що спричинило загибель одного та більше людей) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Закарпатській області внаслідок ДТП за участю автомобіля на еврономерах одна людина загинула, троє отримали травми.