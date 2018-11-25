В Ровенской области с моста упал автомобиль, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ровенской области иномарка слетела с моста в реку, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
“Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило сегодня, 25 ноября, около 13 часов. Полицейские на месте происшествия установили, что 42-летний житель села Высоцк, управляя автомобилем „Fiat“, двигаясь по мосту в направлении села, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, слетел с моста и упал в реку Горынь”, - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, в результате ДТП погибли двое пассажиров: 49-ти и 51-летние местные жители, водитель автомобиля получил незначительные телесные повреждения.
По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в медучреждение для проведения медицинского освидетельствования и дополнительного осмотра, а позже — задержали в порядке ст. 208 КПК.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 (нарушение правил управления транспортным средством, повлекшее гибель одного и больше людей) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, сегодня ночью в Закарпатской области в результате ДТП с участием автомобиля на еврономерах один человек погиб, трое получили травмы.