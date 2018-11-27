У Луцьку сталася ДТП за участю маршрутки, є постраждалі

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Учора, 26 листопада, у Луцьку легковик “Opel Vectra C” врізався у маршрутне таксі “Богдан”, сполученням Луцьк-Дубище. У результаті ДТП двоє пасажирів маршрутки та водій легковика отримали тілесні ушкодження. Про це повідомив Сектор комунікації поліції Волинської області, передає УНН.

Як розповіли правоохоронці, 31-річний водій автомобіля “Opel Vectra” не надав переваги у русі та зіткнувся із маршрутним таксі “Богдан”, під керуванням 30-річного жителя обласного центру.

“Внаслідок ДТП двоє пасажирів маршрутки, 64-річна жінка та 16-річний хлопець, отримали тілесні ушкодження. Жінку госпіталізували. Водій легковика також травмувався, але не був госпіталізований”, — повідомили у поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, на в’їзді до Києва через ДТП утворився багатокілометровий затор.

Нагадаємо, у Рівненській області іномарка злетіла з мосту у річку, внаслідок чого загинуло дві людини.

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