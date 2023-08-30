В Лондоне прошел 55-й фестиваль карибской культуры Ноттинг-Хиллский карнавал

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В Лондоне прошел 55-й Ноттинг-Хиллский карнавал (Notting Hill Carnival). Двухдневный красочный фестиваль напомнил о том, что 75 лет назад на британский берег высадились первые трудовые мигранты из стран Карибского бассейна, которых приглашали после Второй мировой войны, чтобы восполнить нехватку рабочей силы. Так появилось поколение "виндраш" под названием лайнера, который доставлял его в королевство.

Карнавал в Ноттинг-Хилле считается самым большим в Европе и вторым после карнавала в Рио-де-Жанейро в мире, пишет Euronews.

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Карнавал в Ноттинг-Хилле проводят с 1966-го в последние выходные августа. Ежегодно Ноттинг-Хиллский карнавал посещает до 2 миллионов человек. Этот грандиозный праздник афро-карибской культуры был задуман для борьбы с расовой дискриминацией и неравенством еще в 60-х. Случается, что мероприятие сопровождают беспорядки, поэтому к месту его проведения обычно стягивают тысячи правоохранителей.

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