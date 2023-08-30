У Лондоні пройшов 55-тий фестиваль карибської культури Ноттінг-Гіллський карнавал

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У Лондоні пройшов 55-тий Ноттінг-Гіллський карнавал (Notting Hill Carnival). Дводенний барвистий фестиваль нагадав про те, що 75 років тому на британський берег висадилися перші трудові мігранти з країн Карибського басейну, яких запрошували після Другої світової війни, щоб поповнити нестачу робочої сили. Так з'явилося покоління "віндраш" за назвою лайнера, який доправляв їх у королівство.

Карнавал у Ноттінг-Гіллі вважається найбільшим у Європі та другим після карнавалу в Ріо-де-Жанейро у світі, пише Euronews.

Додамо

Карнавал у Ноттінг-Гіллі проводять з 1966-го в останні вихідні серпня. Щороку Ноттінг-Гіллський карнавал відвідує до 2 мільйонів осіб.Це грандіозне свято афро-карибської культури було задумано для боротьби з расовою дискримінацією і нерівністю ще в 60-х.Трапляється, що захід супроводжують заворушення, тому до місця його проведення зазвичай стягують тисячі правоохоронців.

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