Україна візьме участь у Євробаченні-2024 - заява
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Україна візьме участь у Євробаченні-2024, що підтвердив організатор національного відбору "Суспільне Мовлення", пише УНН.
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"Суспільне Мовлення підтвердило участь України в пісенному конкурсі Євробачення-2024. (...) Представника від України вкотре оберуть шляхом відкритого національного відбору, приймання заявок на участь розпочнеться невдовзі", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, музичним продюсером нацвідбору на Євробачення-2024 вдруге поспіль стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).
Зазначається, що в цьогорічному національному відборі будуть нововведення, "які дозволять українцям ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору". Більше інформації про умови та новинки нацвідбору, як вказано, з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок.
Доповнення
Цьогорічний конкурс приймав британський Ліверпуль від імені України.
Наступного року 68-й пісенний конкурс Євробачення в травні прийматиме шведське місто Мальме - утретє. Гранд-фінал Євробачення-2024 пройде на стадіоні Malmö Arena 11 травня, а пів фінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня.