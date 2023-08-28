Украина примет участие в Евровидении-2024 - заявление

Цитата

"Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в песенном конкурсе Евровидение-2024. (...) Представителя от Украины в очередной раз выберут путем открытого национального отбора, прием заявок на участие начнется вскоре", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, музыкальным продюсером нацотбора на Евровидение-2024 второй раз подряд станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Ріапобой).

Отмечается, что в нынешнем национальном отборе будут нововведения, "которые позволят украинцам еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора". Больше информации об условиях и новинках нацотбора, как указано, появится уже на этой неделе, когда стартует прием заявок.

Дополнение

В этом году конкурс принимал британский Ливерпуль от имени Украины.

В следующем году 68-й песенный конкурс Евровидение в мае будет принимать шведский город Мальме - в третий раз. Гранд-финал Евровидения-2024 пройдет на стадионе Malmö Arena 11 мая, а полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.