В Латвии поздравили Балуха с Днем рождения

Приветствие звучало на украинском и латвийском языках.



"Поздравляем вас с Днем рождения! Желаем вам здоровья, выдержки, мужества ... Желаю скорейшего возвращения из плена .... Дорогого нашего земляка поздравляю с Днем рождения! Желаю в первую очередь здоровья и выдержки вам и вашим детям! Очень сочувствую и кланяюсь вам низко за вашу святую миссию ... Я верю в то, что скоро украинский флаг поднят над вашим домом в Крыму", - звучало в поздравлениях.



Также Владимира благодарили за патриотизм и стойкость.



Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флаг Украины, который был во дворе его дома.



Подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру гляделки, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Адвокат обратился за условно-досрочным освобождением Балуха.



УНН ранее сообщал, Порошенко сделал заявление ко дню рождения Балуха и Сущенко.