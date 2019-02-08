У Латвії привітали Балуха з Днем народження

Привітання звучало українською і латвійською мовами.



“Вітаємо вас з Днем народження! Бажаємо вам здоров’я, витримки, мужності… Бажаю скорішого повернення з неволі …. Дорогого нашого земляка вітаю з Днем народження! Бажаю в першу чергу здоров’я та витримки вам і вашим дітям! Дуже співчуваю і кланяюся вам низько за вашу святу місію… Я вірю в те, що скоро український прапор замайорить над вашим будинком у Криму”, – лунало в привітаннях.



Також Володимиру дякували за патріотизм і незламність.



Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.



Підконтрольний Кремлю верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Адвокат звернувся за умовно-достроковим звільненням Балуха.



УНН раніше повідомляв, Порошенко зробив заяву до дня народження Балуха та Сущенка.