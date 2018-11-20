Адвокат звернувся за умовно-достроковим звільненням Балуха

"Адвокат Балуха Тарас Омельченко подав на умовно-дострокове звільнення. Зараз там (у Криму - ред.) він один працює. Деталей по умовно-достроковому звільненню у мене поки немає", - сказав Дінзе.

Як зазначається, Тарас Омельченко відмовився від коментарів.

За підрахунками адвоката Дмитра Дінзе, Володимиру Балух залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

На початку листопада Балуха перевели з карантину у загальний барак колонії Керчі.

Раніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За даними Дінзе, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Перед цим підконтрольний Кремлю верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови від прийому їжі, Балуха переконали вживати мінімальний набір продуктів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.