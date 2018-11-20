Адвокат обратился за условно-досрочным освобождением Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сторона защиты заключенного в колонии оккупированной Керчи украинского активиста Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Адвокат Балуха Тарас Омельченко подал на условно-досрочное освобождение. Сейчас там (в Крыму - ред.) он один работает. Деталей по условно-досрочному освобождению у меня пока нет", - сказал Динзе.
Как отмечается, Тарас Омельченко отказался от комментариев.
По подсчетам адвоката Дмитрия Динзе, Владимиру Балуху осталось отбывать наказание 1 год и 4 месяца.
В начале ноября Балуха перевели из карантина в общий барак колонии Керчи.
Ранее судимый украинский активист решил временно прекратить голодовку. По данным Динзе, у Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.
Перед этим подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.
Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа от приема пищи, Балуха убедили принимать минимальный набор продуктов.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который был во дворе его дома.