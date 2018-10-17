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Балуха етапують в Керченську колонію

Балуха етапують в Керченську колонію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Українського активіста Володимира Балуха в четвер, 18 жовтня, мають намір етапувати в Керченську колонію. Про це “Крым.Реалии” повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає УНН.

Офіційного підтвердження від російської влади поки немає.

Раніше стало відомо, що Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після більш 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.

Перед цим підконтрольний Кремлю “Верховний суд Криму” частково пом’якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балух, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Як повідомляв УНН, у Путіна заявили, що Балух голодував тільки місяць.

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