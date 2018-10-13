У Путіна заявили, що Балух голодував тільки місяць - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Радник Президента РФ Михайло Федотов написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не більше 200 днів, які підраховували всі, а лише 30. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
"Радник Президента РФ написав, що українець Володимир Балух голодував тільки місяць. Не більше 200 днів, які підраховували всі, а лише 30. І ніби в кінці квітня політв’язень відновив харчування. Та ми всі знаємо, що лише 9 жовтня Володимир Балух написав листа про призупинення протесту на час етапу до колонії", - написала Денісова.
Омбудсмен також додала, що стан здоров’я українця медики в РФ оцінюють як нібито задовільний.
"Як і у трьох інших політв’язнів (Чапуха, Дегерменджи та Джеппарова - ред.). Російський чиновник запевняє, що усіх хлопців оглядають лікарі та надають їм необхідну медичну допомогу", - додала вона.
Денісова відзначила, що це відповідь на її серпневий запит.
"Задумайтеся: пройшло майже 2 місяці. Інформація про здоров’я наших політв’язнів уже просто неактуальна", - резюмувала омбудсмен.
Нагадаємо, 9 жовтня український політв'язень Володимир Балух вирішив припинити голодування.