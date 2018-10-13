У Путина заявили, что Балух голодал только месяц - омбудсмен

"Советник Президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста во время этапа в колонию", - написала Денисова.

Омбудсмен также добавила, что состояние здоровья украинца медики в РФ оценивают как якобы удовлетворительное.

"Как и в трех других политзаключенных (Чапуха, Дегерменджи и Джеппарова - ред.). Российский чиновник уверяет, что всех ребят осматривают врачи и оказывают им необходимую медицинскую помощь", - добавила она.

Денисова отметила, что это ответ на ее августовский запрос.

"Задумайтесь: прошло почти 2 месяца. Информация о здоровье наших политзаключенных уже просто неактуальна", - резюмировала омбудсмен.

Напомним, 9 октября украинский политзаключенный Владимир Балух решил прекратить голодовку.