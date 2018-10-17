Балуха этапируют в Керченскую колонию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Украинского активиста Владимира Балуха в четверг, 18 октября, намерены этапировать в Керченский колонию. Об этом “Крым.Реалии” сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.
Официального подтверждения от российских властей пока нет.
Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.
Перед этим подконтрольный Кремлю “Верховный суд Крыма” частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.
Как сообщал УНН, у Путина заявили, что Балух голодал только месяц.