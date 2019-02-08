Порошенко зробив заяву до дня народження Балуха та Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Сила та витримка українців Володимира Балуха та Романа Сущенка викликають захоплення, адже попри методичний тиск репресивної кремлівської машини вони не зламалися. Про це заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди дня народження українських політв'язнів, передає УНН.
"Сьогодні день народження Володимира Балуха та Романа Сущенка – українців, яких цинічний кремлівський режим тримає у застінках по абсурдних, сфабрикованих звинуваченнях. Сила та витримка Володимира та Романа викликають захоплення, адже попри методичний тиск репресивної кремлівської машини вони не зламалися", - зазначив Порошенко.
Він зауважив, що вони – справжні сини України – мужні та вірні своїм ідеалам.
"Ми продовжуємо боротьбу за звільнення усіх українських політв'язнів у Росії та усіх полонених на окупованих нею територіях Донбасу та Криму. І я не маю жодного сумніву, що ми точно переможемо!" - додав Президент.
Нагадаємо, у Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців.
Як повідомляв УНН, 8 лютого своє 50-річчя святкує засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко. Це вже третій день народження, який Сущенко відзначає у російській в’язниці.
Сьогодні день народження Володимира Балуха та Романа Сущенка – українців, яких цинічний кремлівський режим тримає у застінках по абсурдних, сфабрикованих звинуваченнях.
#FreeBalukh #LetMyPeopltGo #FreeSuschenko pic.twitter.com/wVKEMEyPNP