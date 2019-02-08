У Європарламенті закликали Кремль звільнити українських бранців

"Представник України при ЄС Микола Точицький та депутати Європейського парламенту Марк Демесмакер (Бельгія), Едуард Кукан (Словаччина), Чарльз Теннок (Велика Британія), Міхал Боні (Польща), Ребекка Хармс (Німеччина), Джулі Ворд (Велика Британія) та Анна Фотига (Польща) написала листи підтримки Роману і Володимиру та закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.

Представники місії наголосили, що українські політв'язні Роман Сущенко та Володимир Балух сьогодні відзначають день народження в кремлівських тюрьмах.

"Ми також закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію та врятувати їх з російського полону", - додали дипломати.

Як повідомляв УНН, 8 лютого своє 50-річчя святкує засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко. Це вже третій день народження, який Сущенко відзначає у російській в’язниці.