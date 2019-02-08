В Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76983 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101231 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135878 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134338 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131584 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125996 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163455 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников

В Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников

Киев  •  УНН

 • 10374 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Семь депутатов Европейского парламента и представитель Украины при ЕС Николай Точицкий написали письма поддержки осужденным в Российской Федерации Владимиру Балуху и Роману Сущенко и призвали Кремль освободить политзаключенных. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook представительства Украины при Европейском Союзе, передает УНН.

"Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и депутаты Европейского парламента Марк Демесмакер (Бельгия), Эдуард Кукан (Словакия), Чарльз Теннок (Великобритания), Михал Бони (Польша), Ребекка Хармс (Германия), Джули Уорд (Великобритания) и Анна Фотыга (Польша) написала письма поддержки Роману и Владимиру и призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Представители миссии отметили, что украинские политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух сегодня отмечают день рождения в кремлевских тюрьмах.

"Мы также призываем международное сообщество усилить давление на Россию и спасти их из российского плена", - добавили дипломаты.

Как сообщал УНН, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко. Это уже третий день рождения, который Сущенко отмечает в российской тюрьме.

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