В Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Семь депутатов Европейского парламента и представитель Украины при ЕС Николай Точицкий написали письма поддержки осужденным в Российской Федерации Владимиру Балуху и Роману Сущенко и призвали Кремль освободить политзаключенных. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook представительства Украины при Европейском Союзе, передает УНН.
"Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий и депутаты Европейского парламента Марк Демесмакер (Бельгия), Эдуард Кукан (Словакия), Чарльз Теннок (Великобритания), Михал Бони (Польша), Ребекка Хармс (Германия), Джули Уорд (Великобритания) и Анна Фотыга (Польша) написала письма поддержки Роману и Владимиру и призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.
Представители миссии отметили, что украинские политзаключенные Роман Сущенко и Владимир Балух сегодня отмечают день рождения в кремлевских тюрьмах.
"Мы также призываем международное сообщество усилить давление на Россию и спасти их из российского плена", - добавили дипломаты.
Как сообщал УНН, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко. Это уже третий день рождения, который Сущенко отмечает в российской тюрьме.