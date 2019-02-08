Сьогодні політв’язень Сущенко святкує день народження

Сьогодні, 8 лютого, своє 50-річчя святкує засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко. Це вже третій День народження, який Сущенко святкує у російській в’язниці.

Нагадаємо, Романа Сущенка, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві та роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

20 листопада 2018 року Президент Петро Порошенко нагородив журналіста Романа Сущенка орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Як повідомляв УНН, у січні цього року Сущенко вперше за час ув’язнення мав тривале побачення з рідними.