Сегодня политзаключенный Сущенко празднует день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня свой День рождения отмечает политзаключенный Кремля украинский журналист Роман Сущенко, передает УНН.
Сегодня, 8 февраля, свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко. Это уже третий день рождения, который Сущенко празднует в российской тюрьме.
Напомним, Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.
20 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко наградил журналиста Романа Сущенко орденом "За мужество" III степени.
Как сообщал УНН, в январе этого года Сущенко впервые за время заключения имел длительное свидание с родными.