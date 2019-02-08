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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75543 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 100852 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 131452 просмотра

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Порошенко сделал заявление ко дню рождения Балуха и Сущенко

Киев  •  УНН

 • 10231 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сила и выдержка украинцев Владимира Балуха и Романа Сущенко вызывают восхищение, ведь несмотря на методическое давление репрессивной кремлевской машины они не сломались. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю дня рождения украинских политзаключенных, передает УНН.

"Сегодня день рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко - украинцев, которых циничный кремлевский режим держит в застенках по абсурдным, сфабрикованным обвинениям. Сила и выдержка Владимира и Романа вызывают восхищение, ведь несмотря на методическое давление репрессивной кремлевской машины они не сломались", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что они - настоящие сыны Украины - мужественные и верные своим идеалам.

"Мы продолжаем борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных в России и всех пленных на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма. И я не сомневаюсь, что мы точно победим!" - добавил Президент.

Напомним, в Европарламенте призвали Кремль освободить украинских пленников.

Как сообщал УНН, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко. Это уже третий день рождения, который Сущенко отмечает в российской тюрьме.

Сегодня день рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко - украинский, которых циничный кремлевский режим держит в застенках по абсурдных, сфабрикованных обвинениях.

#FreeBalukh #LetMyPeopltGo #FreeSuschenko pic.twitter.com/wVKEMEyPNP

- Петр Порошенко (@poroshenko) February 8, 2019

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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