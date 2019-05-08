В апреле в Украине подорожали железнодорожные билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение апреля стоимость проезда железнодорожным пассажирским транспортом выросла на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, в целом повышение цен на транспорт в Украине в течение апреля составило 1,0%. В основном оно было вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.
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Напомним, в этом году тарифы на пассажирские перевозки "Укрзализныци" путем индексации менять не планируется.