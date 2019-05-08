В апреле в Украине подорожали железнодорожные билеты

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 75938 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100560 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105089 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128803 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112944 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138686 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130217 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130289 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В апреле в Украине подорожали железнодорожные билеты

В апреле в Украине подорожали железнодорожные билеты

Киев  •  УНН

 • 13504 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение апреля стоимость проезда железнодорожным пассажирским транспортом выросла на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, в целом повышение цен на транспорт в Украине в течение апреля составило 1,0%. В основном оно было вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.

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Напомним, в этом году тарифы на пассажирские перевозки "Укрзализныци" путем индексации менять не планируется.

Украинские Национальные Новости

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