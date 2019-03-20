"Укрзалізниця" цього року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Цього року тарифи на пасажирські перевезення "Укрзалізниці" шляхом індексації змінювати не планується. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу залізничного перевізника.
"Тарифи на пасажирські перевезення у 2019 році шляхом індексації не змінюватимуться. Це не передбачено фінпланом компанії на цей рік", - йдеться в повідомленні.
Крім того, передбачено запровадження системи розподілу вагонів на класи: "комфорт", "стандарт" і "економ".
"Відповідно до класу формуватиметься ціна на проїзд", - зазначив залізничний перевізник.
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Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує на 25% підняти вартість квитків.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" пояснила УНН, чому підняла ціни на чай та постіль.