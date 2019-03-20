"Укрзализныця" в этом году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки

"Тарифы на пассажирские перевозки в 2019 году путем индексации не будут меняться. Это не предусмотрено финпланом компании на этот год", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено внедрение системы распределения вагонов на классы: "комфорт", "стандарт" и "эконом".

"В соответствии с классом будет формироваться цена на проезд", - отметил железнодорожный перевозчик.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует на 25% поднять стоимость билетов.

Напомним, "Укрзализныця" объяснила УНН, почему подняла цены на чай и постельные принадлежности.