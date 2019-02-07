"Укрзалізниця" планує підняти вартість квитків на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. "Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року. При цьому в компанії наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 раза. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Зміна тарифів на пасажирські залізничні перевезення закладена в кількісні припущення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 рік і передбачена в розмірі 25%. "Укрзалізниця" готує пропозицію до Міністерства інфраструктури України провести індексацію тарифів на перевезення пасажирів у два етапи, з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%.
Якщо міністерство й інші причетні органи виконавчої влади підтвердять таку пропозицію, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України, додали в "УЗ".
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Крім того, з 1 квітня 2019 року індексується рівень тарифів на перевезення багажу і вантажобагажу на 25%.
"Залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення пасажирських перевезень за тарифами нижчими від економічно обґрунтованого рівня більш ніж у два рази, а також від перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України", – заявляють у компанії.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2018 року відбувся другий етап підвищення цін на залізничні квитки - на 12%.