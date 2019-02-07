"Укрзалізниця" планує підняти вартість квитків на 25%

КИЇВ. 7 лютого. УНН. "Укрзалізниця" планує на чверть підняти вартість тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом 2019 року. При цьому в компанії наголошують: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків потрібно підняти більш як у два рази, а тарифи на перевезення багажу – майже у 3,5 раза. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".