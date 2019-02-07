"Укрзализныця" планирует поднять стоимость билетов на 25%

КИЕВ. 7 февраля. УНН. "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года. При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".