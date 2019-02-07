"Укрзализныця" планирует поднять стоимость билетов на 25%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. "Укрзализныця" планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 2019 года. При этом в компании подчеркивают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в два раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложена в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрена в размере 25%. "Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%.
Если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити +), курсирующих по территории Украины, добавили в "УЗ".
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Кроме того, с 1 апреля 2019 индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.
"Железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку через осуществление пассажирских перевозок по тарифам ниже экономически обоснованного уровня более чем в два раза, а также от перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины", - заявляют в компании.
Напомним, с 1 октября 2018 состоялся второй этап повышения цен на железнодорожные билеты - на 12%.