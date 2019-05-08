В Україні у квітні подорожчала комуналка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом квітня в Україні незначно зросла вартість житлово-комунальних послуг за рахунок підняття тарифів на водопостачання та водовідведення, а також на утримання будинків та прибудинкових територій. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок підвищення тарифів на каналізацію та водопостачання – на 0,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,4%.
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Нагадаємо, внутрішні тарифи на газ для населення в Україні досягнуть імпортного паритету вже в 2019 році.