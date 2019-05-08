В Украине в апреле подорожала коммуналка
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.
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Напомним, внутренние тарифы на газ для населения в Украине достигнут импортного паритета уже в 2019 году.