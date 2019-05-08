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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100559 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103418 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105088 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128800 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112943 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144788 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине в апреле подорожала коммуналка

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В течение апреля в Украине незначительно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг за счет повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, а также на содержание домов и придомовых территорий. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

По данным Госстата, рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.

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Напомним, внутренние тарифы на газ для населения в Украине достигнут импортного паритета уже в 2019 году. 

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