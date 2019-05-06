НБУ дав прогноз щодо тарифів на газ для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Внутрішні тарифи на газ для населення в Україні досягнуть імпортного паритету вже в 2019 році. Про це йдеться у квітневому інфляційному звіті Національного банку України, передає УНН.
"Внутрішні тарифи на газ для населення досягнуть імпортного паритету вже в 2019 році та надалі визначатимуться передусім динамікою світових цін", - сказано у звіті.
У НБУ вказали, що приведення окремих тарифів до ринкових рівнів та підвищення акцизів на алкогольну та тютюнову продукцію гальмуватимуть зниження інфляції.
При цьому наслідком цього у НБУ вбачають зростання адміністративних цін - на 13,9% у поточному році та майже на 10% у наступні роки.
Нагадаємо, торік голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що уряд України на переговорах з МВФ досяг принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року.