НБУ дал прогноз по тарифам на газ для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Внутренние тарифы на газ для населения в Украине достигнут импортного паритета уже в 2019 году. Об этом говорится в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины, передает УНН.
"Внутренние тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в 2019 году и в дальнейшем будут определяться прежде всего динамикой мировых цен", - говорится в отчете.
В НБУ отметили, что приведение отдельных тарифов к рыночным уровням и повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию будут тормозить снижение инфляции.
При этом следствием этого в НБУ видят рост административных цен - на 13,9% в текущем году и почти на 10% в последующие годы.
Напомним, в прошлом году глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета до 2020 года.