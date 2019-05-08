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У квітні в Україні подорожчали залізничні квитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом квітня вартість проїзду залізничним пасажирським транспортом зросла на 1,5%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

За даними Держстату, в цілому підвищення цін на транспорт в Україні протягом квітня склало 1,0%. В основному воно було спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,7% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.

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Нагадаємо, цього року тарифи на пасажирські перевезення "Укрзалізниці" шляхом індексації змінювати не планується.

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