У квітні в Україні подорожчали залізничні квитки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Протягом квітня вартість проїзду залізничним пасажирським транспортом зросла на 1,5%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, в цілому підвищення цін на транспорт в Україні протягом квітня склало 1,0%. В основному воно було спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,7% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.
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Нагадаємо, цього року тарифи на пасажирські перевезення "Укрзалізниці" шляхом індексації змінювати не планується.