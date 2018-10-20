В поваренной соли нашли микропластик

В мире ежегодно производится около 320 миллионов тонн пластика, причем большая его часть не перерабатывается. В 2010 году общее количество не переработанного пластика весила 32 млн тонн. Из-за этого значительная доля пластикового мусора накапливается и мировом океане: по последним оценкам, в одном из крупнейших мусорных пятен в Тихом океане ("Большое тихоокеанское мусорное пятно") содержится от 5 до 20 тысяч тонн пластика. Согласно материалам исследования морей ООН, убытки от загрязнения морей и океанов пластиковым мусором и другими отходами достигают 8 млрд долл. каждый год.

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Пластиковый мусор и микрочастицы пластика часто находят в организмах морских обитателей, за счет чего возрастает вероятность того, что он попадет и в организм человека. Пищевую соль (хлорид натрия) природного происхождения (то есть морскую соль) добывают путем природного испарения морской воды из каверн: предполагается, поэтому, что пластик может быть и в ней. Оценить количество микропластика в популярных брендах пищевой соли решили корейские ученые под руководством Ji-Su Kim из Национального университета Инчхона. Они проанализировали образцы 39 коммерчески доступных видов соли, из которых 28 — марки морской соли. Образцы были произведены в 16 различных странах разными способами: так, помимо морской соли ученые также изучили каменную соль и соль из минеральных озер.

Частицы микропластика (по регламенту Национального управления океанических и атмосферных исследований США микропластиком считается любая частица пластика, не превышающая пяти миллиметров в длину) были найдены в 36 из всех рассмотренных образцов. Самое большое количество частиц микропластика (1674 частицы на килограмм) было найдено в морской пищевой соли, а в озерной и каменной — чуть меньше: самое большое — 462 и 148 частиц соответственно.

При этом самое большое количество микропластика обнаружили в соли, производимой в Азиатских странах: так, в килограмме одного из образцов морской пищевой соли, произведенной в Индонезии, было обнаружено около 13629 частиц микропастика. Интересно, что количество таких частиц в морской соли положительно (коэффициент корреляции r = 0,57) коррелировало с объемами пластикового мусора в близлежащих реках и уровнем загрязнения морской воды (r = 0,68).

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Ученые, однако, отметили, что не только азиатские страны отличаются большим количеством микропластика в добываемой для пищевых целей морской соли. В целом, количество микропластика в поваренной соли может быть использован в качестве показателя загрязнения морской воды в близлежащих местностях. Как присутствие микропластика в соли отражается на здоровье людей пока что неизвестно.

Как ранее информировал УНН, Евростат представил отчет об объемах производства пластика в мире по 2016 год. Отмечается, что всего за год мировое производство пластика выросло на 4%, за последние 5 лет - на 20%, или на 56 млн тонн. Всего произведено 335 млн тонн пластика, в частности в Европе - 60 млн тонн. Одним из крупнейших производителей пластика является Китай. Жители Поднебесной производят около 25% мирового пластика, подчеркнули в Евростате.