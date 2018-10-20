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У кухонній солі знайшли пластик

У кухонній солі знайшли пластик

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Корейські вчені виявили, що в зразках солі багатьох марок можуть міститися дрібні частинки пластику: мікропластик виявили у 36 зі 39 розглянутих видах кухонної солі, вироблених у різних країнах. Як повідомляється в статті, опублікованій у журналі Environmental Science & Technology, найбільша кількість частинок мікропластику виявляють у морській солі: це відбувається через забруднення води пластиковими відходами, інформує УНН.

У світі щорічно виробляється близько 320 мільйонів тонн пластику, причому більша його частина не переробляється. У 2010 році загальна кількість не переробленого пластику важила 32 млн тонн. Через це значна частка пластикового сміття накопичується у світовому океані: за останніми оцінками, в одній із найбільших сміттєвих плям у Тихому океані (“Велика тихоокеанська сміттєва пляма”) міститься від 5 до 20 тисяч тонн пластику. Згідно з матеріалами дослідження морів ООН, збитки від забруднення морів та океанів пластиковим сміттям та іншими відходами досягають 8 млрд дол. щороку.

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Пластикове сміття та мікрочастинки пластику часто знаходять в організмах морських мешканців, за рахунок чого зростає ймовірність того, що він потрапить і в організм людини. Харчову сіль (хлорид натрію) природного походження (тобто морську сіль) добувають шляхом природного випаровування морської води із каверн: передбачається, що пластик може бути і в ній. Оцінити кількість мікропластику в популярних брендах харчової солі вирішили корейські вчені під керівництвом Ji-Su Kim із Національного університету Інчхон. Вони проаналізували зразки 39 комерційно доступних видів солі, з яких 28 — марки морської солі. Зразки були проведені в 16 різних країнах різними способами: так, крім морської солі вчені також вивчили кам’яну сіль та сіль із мінеральних озер.

Частинки мікропластику (за регламентом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США мікропластіком вважається будь-яка частка пластика, що не перевищує п’яти міліметрів у довжину) були знайдені в 36 з усіх розглянутих зразків. Найбільша кількість частинок мікропластіка (+1674 частки на кілограм) було знайдено в морській харчової солі, а в озерній і кам’яній — трохи менше: найбільше — 462 і 148 часток відповідно.

При цьому найбільша кількість мікропластику виявили в солі, виробленої в азіатських країнах: так, у кілограмі одного із зразків морської харчової солі, виробленої в Індонезії, було виявлено близько 13629 частинок мікропастіку. Цікаво, що кількість таких частинок у морській солі позитивно (коефіцієнт кореляції r = 0,57) корелювало з обсягами пластикового сміття в довколишніх річках і рівнем забруднення морської води (r=0,68).

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Вчені, проте, відзначили, що не тільки азіатські країни відрізняються великою кількістю мікропластику в морської солі. В цілому, кількість мікропластику в кухонної солі може бути використаний в якості показника забруднення морської води у прилеглих місцевостях. Як присутність мікропластику в солі відбивається на здоров’ї людей поки що невідомо.

Як раніше інформував УНН, Євростат представив звіт про обсяги виробництва пластику в світі за 2016 рік. Відзначається, що всього за рік світове виробництво пластику зросло на 4%, за останні 5 років — на 20%, або на 56 млн тонн. Всього вироблено 335 млн тонн пластику, зокрема в Європі — 60 млн тонн. Одним з найбільших виробників пластику є Китай. Жителі Піднебесної виробляють близько 25% світового пластику, підкреслили в Євростаті.

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