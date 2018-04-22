Збитки від забруднення морів і океанів пластиком сягають 8 млрд дол. щороку - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Щорічні збитки від забруднення морів і океанів пластиковим сміттям та іншими відходами досягають 8 мільярдів доларів. Про таку суму свідчать матеріали дослідження морів ООН, передає УНН.
Так, у 1950 році люди виробляли близько 1,5 млн тонн пластикових відходів, а вже через 65 років, як свідчать дані дослідження, їх кількість збільшилась у 200 разів - 300 млн тонн, при чому частина цього сміття залишається не переробленою.
Згідно з результатами дослідження, у 2010 році загальна кількість не переробленого пластика важила 32 млн тонн. До 2025 науковці прогнозують збільшення загального обсягу до 100-200 млн тонн, а обсяг всього пластикового сміття до 2050 року може зрости до 33 млрд тонн.
Наслідки від такого колосального сміттевиробництва мають серйозні наслідки як для екології, так і для всесвітньої економіки: за розрахунками ООН, збитки від забруднення морів щороку становлять близько 8 млрд доларів.
Це враховує збитки через морське сміття у таких сферах як риболовство, аквакультура, морський туризм, а також вартість очистки. Так, морське сміття щороку коштує туристичній сфері до 622 млн доларів, а щорічні збитки риболовецького флоту Євросоюзу досягають 81,7 млн доларів на рік.
Як повідомляв УНН, жителі Великої Британії в більшій мірі стурбовані зростанням пластикових відходів, ніж наслідками виходу країни з Європейського союзу.