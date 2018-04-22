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Убытки от загрязнения морей и океанов пластиком достигают 8 млрд долл. ежегодно - ООН

Киев • УНН

 • 27459 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Ежегодные убытки от загрязнения морей и океанов пластиковым мусором и другими отходами достигают 8 млрд долларов. О такой сумме свидетельствуют материалы исследования морей ООН, передает УНН.

Убытки от загрязнения морей и океанов пластиком достигают 8 млрд долл. ежегодно - ООН

Так, в 1950 году люди производили около 1,5 млн тонн пластиковых отходов, а уже через 65 лет, как свидетельствуют данные исследования, их количество увеличилось в 200 раз - 300 млн тонн, причем часть этого мусора остается не переработанной.

Согласно результатам исследования, в 2010 году общее количество не переработанного пластика весило 32 млн тонн. К 2025 ученые прогнозируют увеличение общего объема до 100-200 млн тонн, а объем всего пластикового мусора к 2050 году может вырасти до 33 млрд тонн.

Последствия такого колоссального мусоропроизводства имеют серьезные последствия как для экологии, так и для всемирной экономики: по расчетам ООН, ущерб от загрязнения морей ежегодно составляют около 8 млрд долларов.

Это учитывая убытки из-за морского мусора в таких сферах как рыболовство, аквакультура, морской туризм, а также стоимость очистки. Так, морской мусор ежегодно обходится туристической сфере в 622 млн долларов, а ежегодные убытки рыболовного флота Евросоюза достигают 81,7 млн долларов в год.

Как сообщал УНН, жители Великобритании в большей степени обеспокоены ростом пластиковых отходов, чем последствиями выхода страны из Европейского союза.

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