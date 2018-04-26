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Світове виробництво пластику досягло рекордних показників

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Євростат представив звіт про обсяги виробництва пластику в світі за 2016 рік, передає УНН.

Світове виробництво пластику досягло рекордних показників

Відзначається, що всього за рік світове виробництво пластику зросла на 4%, за останні 5 років - на 20%, або на 56 млн тонн. Всього вироблено 335 млн тонн пластику, зокрема в Європі - 60 млн тонн.

Одним з найбільших виробників пластику є Китай. Жителі Піднебесної виробляють близько 25% світового пластику, підкреслили в Євростаті.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, в тому числі пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.

В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.

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