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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мировое производство пластика достигло рекордных показателей

Киев • УНН

 • 114831 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Евростат представил отчет об объёмах производства пластика в мире за 2016 год, передает УНН.

Мировое производство пластика достигло рекордных показателей

Отмечается, что всего за год мировое производство пластика выросло на 4%, за последние 5 лет – на 20%, или на 56 млн тонн. Всего произведено 335 млн тонн пластика, в частности в Европе - 60 млн тонн.

Одним из самых крупнейших производителей пластика является Китай. Жители Поднебесной производят около 25% мирового пластика, подчеркнули в Евростате.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара, в том числе пластиковая. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Бороться с пластиком большинству европейских стран помогает депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный в парламенте законопроект

Украинские Национальные Новости

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