В Кремле назвали протесты в Тбилиси "русофобской провокацией"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся 20 июня, "русофобской провокацией", которая вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.
"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности, тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - сказал Песков.
Он также добавил, что "был вопрос их непосредственной личной безопасности (ред. - членов делегации с РФ), и на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это требует крайнего осуждения".
"Подобные проявления русофобии вызывают у нас серьезное беспокойство. Давайте не забывать, что Грузия - страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России. Этот вопрос крайне серьезное", - резюмировал Песков.
Как сообщал УНН, ранее в Совете Федерации России назвали столкновения в Тбилиси "провалом грузинских властей".
Напомним, в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента.
Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента на Межпарламентской ассамблее православия.
Тогда же посол Украины в Грузии покинул съезд Межпарламентской ассамблеи в знак протеста.
Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек.