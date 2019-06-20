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Спецназ розігнав акцію протесту в Тбілісі: постраждали 14 мітингувальників і 38 правоохоронців

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Спецназ розігнав акцію протесту перед будівлею парламенту Грузії в центрі Тбілісі із застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Будівлю парламенту повністю блоковано силовиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".

Спецназ розігнав акцію протесту в Тбілісі: постраждали 14 мітингувальників і 38 правоохоронців

За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в результаті подій на проспекті Руставелі постраждали 14 учасників акції і 38 правоохоронців.

Як заявили в міністерстві, поки немає інформації, від чого вони постраждали, крім сльозогінного газу, заявив Перший канал грузинського телебачення.

Раніше ситуація біля парламенту знову загострилася, учасники акції кидали в поліцейських пляшки. Разом з тим, учасники акції у кількох спецназівців відняли каски і щити.

Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту.

Відзначалося, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії термін - 1 годину для відставки трьох високопоставлених чиновників - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.

Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.

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