Спецназ розігнав акцію протесту в Тбілісі: постраждали 14 мітингувальників і 38 правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Спецназ розігнав акцію протесту перед будівлею парламенту Грузії в центрі Тбілісі із застосуванням сльозогінного газу і гумових куль. Будівлю парламенту повністю блоковано силовиками. Про це повідомляє УНН з посиланням на грузинську службу "Радіо Свобода".
За даними Міністерства охорони здоров'я Грузії, в результаті подій на проспекті Руставелі постраждали 14 учасників акції і 38 правоохоронців.
Як заявили в міністерстві, поки немає інформації, від чого вони постраждали, крім сльозогінного газу, заявив Перший канал грузинського телебачення.
Раніше ситуація біля парламенту знову загострилася, учасники акції кидали в поліцейських пляшки. Разом з тим, учасники акції у кількох спецназівців відняли каски і щити.
Нагадаємо, учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту.
Відзначалося, що поліція не застосовує кийки або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.
Повідомляється, що опозиція дала правлячій партії термін - 1 годину для відставки трьох високопоставлених чиновників - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарії і глави СДБ Вахтанга Гомелаурі.
Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.
Як повідомляв УНН, у будівлі парламенту Грузії сталося зіткнення в зв'язку з проведенням 26-ї Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх.