Спецназ разогнал акцию протеста в Тбилиси: пострадали 14 митингующих и 38 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Спецназ разогнал акцию протеста перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Здание парламента полностью блокировано силовиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
По данным Министерства здравоохранения Грузии, в результате событий на проспекте Руставели пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей.
Как заявили в министерстве, пока нет информации, от чего они пострадали, кроме слезоточивого газа, заявил Первый канал грузинского телевидения.
Ранее ситуация у парламента вновь обострилась, участники акции бросали в полицейских бутылки. Вместе с тем, участники акции у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты.
Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента.
Отмечалось, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.
Сообщается, что оппозиция дала правящей партии срок - 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
После окончания срока участники акции ворвались на территорию парламента.
Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.