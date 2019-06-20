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Спецназ разогнал акцию протеста в Тбилиси: пострадали 14 митингующих и 38 правоохранителей

Киев • УНН

 • 10857 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Спецназ разогнал акцию протеста перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси с применением слезоточивого газа и резиновых пуль. Здание парламента полностью блокировано силовиками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Спецназ разогнал акцию протеста в Тбилиси: пострадали 14 митингующих и 38 правоохранителей

По данным Министерства здравоохранения Грузии, в результате событий на проспекте Руставели пострадали 14 участников акции и 38 правоохранителей.

Как заявили в министерстве, пока нет информации, от чего они пострадали, кроме слезоточивого газа, заявил Первый канал грузинского телевидения.

Ранее ситуация у парламента вновь обострилась, участники акции бросали в полицейских бутылки. Вместе с тем, участники акции у нескольких спецназовцев отняли каски и щиты.

Напомним, участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента.

Отмечалось, что полиция не применяет дубинки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Сообщается, что оппозиция дала правящей партии срок - 1 час для отставки трех высокопоставленных чиновников - председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

После окончания срока участники акции ворвались на территорию парламента.

Как сообщал УНН, в здании парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их.

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