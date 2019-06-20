В Грузии возле здания парламента сожгли фото Путина

Отмечено, что в такой форме активисты выразили протест относительно участия в сессии президента Межпарламентской ассамблеи Православия, депутата Госдумы РФ, члена Коммунистический партии Сергея Гаврилова.

Сегодня в Тбилиси проходит двадцать шестой Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, пишет издание. Сессия проходит в зале пленарных заседаний парламента. Во время мероприятия президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ, член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента. Этот факт опротестовали члены местных партий "Европейская Грузия" и "Национальное движение".

Напомним, украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил Межпарламентской ассамблее православия с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста.