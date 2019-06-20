В Грузии возле здания парламента сожгли фото Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. У здания парламента Грузии произошло столкновение в связи с проведением 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Активисты пришли на митинг с фотографиями президента Российской Федерации Владимира Путина и сожгли их. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс Грузия.Онлайн.
Отмечено, что в такой форме активисты выразили протест относительно участия в сессии президента Межпарламентской ассамблеи Православия, депутата Госдумы РФ, члена Коммунистический партии Сергея Гаврилова.
Сегодня в Тбилиси проходит двадцать шестой Генеральная сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, пишет издание. Сессия проходит в зале пленарных заседаний парламента. Во время мероприятия президент Межпарламентской ассамблеи православия, депутат Госдумы РФ, член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов обратился к делегатам с места, предназначенного для спикера парламента. Этот факт опротестовали члены местных партий "Европейская Грузия" и "Национальное движение".
Напомним, украинский посол в Грузии Игорь Долгов оставил Межпарламентской ассамблее православия с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в Тбилиси в качестве временного протеста.