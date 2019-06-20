У Грузії біля будівлі парламенту спалили фото Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Біля будівлі парламенту Грузії сталася сутичка у зв'язку з проведенням 26-ої Генеральної сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я. Активісти прийшли на мітинг з фотографіями президента Російської Федерації Володимира Путіна і спалили їх. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс Грузія.Онлайн.
Зазначено, що у такій формі активісти висловили протест щодо участі у сесії президента Міжпарламентської асамблеї Православ'я, депутата Держдуми РФ, члена Комуністичний партії Сергій Гаврилова.
Сьогодні у Тбілісі проходить 26-а Генеральна сесія Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, пише видання. Сесія триває в залі пленарних засідань парламенту. Під час заходу президент Міжпарламентської асамблеї православ'я, депутат Держдуми РФ, член Комуністичний партії РФ Сергій Гаврилов звернувся до делегатів з місця, призначеного для спікера парламенту. Цей факт опротестували члени місцевих партій "Європейська Грузія" і "Національний рух".
Нагадаємо, український посол в Грузії Ігор Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ’я за участі депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова в Тбілісі в якості тимчасового протесту.