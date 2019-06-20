Посол України в Грузії покинув з'їзд міжпарламентської асамблеї в знак протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Український посол в Грузії Ігор Долгов залишив міжпарламентську асамблею за участі депутата російської Держ Думи Сергія Гаврилова в Тбілісі в якості тимчасового протесту. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook екс-очільниця Нацполіції України Хатія Деканоідзе, передає УНН.
“Український посол Ігор Долгов в Грузії виступив проти приїзду до Грузії російського депутата комуніста Сергія Гаврилова (він визнає грузинську і українську окупацію) який присутній на 26-й сесії Генеральної Асамблеї Міжпарламентської асамблеї православ’я. Він в знак протесту залишив з’їзд. Респект послу. Ганьба уряду Грузії”, — написала Деканоїдзе.
На питання, чому він залишив мова Гаврилова, український посол сказав: “Тому що я не хочу слухати Російську Федерацію”, — наводить його цитату видання Rustavi.
Нагадаємо, напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до Німеччини, який відбувся у вівторок 18 червня, Посол України в Берліні Андрій Мельник закликав не ставити під сумнів продовження санкцій проти Росії. Гострій критиці піддав він висловлювання політиків з партії СДПН Штефана Вайля і Мануели Швезіг — назвавши їх дії “зрадою українського народу”.